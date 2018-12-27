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Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu!

Şanlıurfa'da aşırı yağış sonucu meydana gelen sel, Suruç'ta bir çok ahırın duvarını yıkarak hayvanları telef etti.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:19
Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ev, iş yerleri ve ahırları su bastı, duvarlar yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

Şanlıurfa’da devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Suruç ilçesinde bir çok kırsal mahalle yolu yağışlar nedeniyle kapanırken ev ve ahırları ise su bastı. Bazı kırsal mahallelerde ahırlardaki hayvanlar telef oldu. Suruç ilçe merkezi de sel sularından nasibini aldı. Caddeler suyla kaplanırken mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Vatandaşlar, sel sularının evlerini basmaması için çeşitli şekillerde önlemler aldı. Yolda yürüyenler ise beline kadar suya battı.

Suyun iş yerini basmaması için her yolu denedi

Yağmur bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bir vatandaşın içinde un ve buğday bulunan değirmenini su baskınından korumak için gösterdiği çaba ise görüntülere yansıdı. Suyun iş yerini basmaması için her yolu deneyen Mehmet Durmaz isimli vatandaş, kimse yardımcı olmayınca sinir krizleri geçirdi. Yoldan geçen araçların oluşturduğu dalgaları önlemek için caddeyi çöp konteynerleri ile kapattı. Çöp konteynerleri de araçları durdurmaya yetmeyince iş yeri sahibi, adeta çileden çıktı.

Yoldan geçen bir kepçe, getirdiği çakılı iş yerinin önüne dökerek içeriye su girmesine engel olmaya çalıştı.

Hayvanlar telef oldu

İlçeye bağlı Dumlupınar kırsal Mahallesinde ise ahırları su bastı. Su baskını nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken bazı evlerin de duvarları yıkıldı. Yolun üzerinden taşan sular nedeniyle araçlar yollarına devam edemedi. Araçlarıyla birlikte suda mahsur kalanların yardımına ise diğer vatandaşlar yetişti. Ekiplerin bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:19
  1. Şanlıurfa
  2. sel
  3. şiddetli yağışlar
  4. Su baskını

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