Sel, deprem, korona... Ceza mı? Uyarı mı? Dr. Şenocak afetlerin ilahi sebeplerini anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, art arda yaşanan felaketlere dikkat çekerek, "Her şeyi yaratan da yöneten de Allah Azze ve Celle'dir. Dünya hayatı, deistlerin 'yaratan bir tanrı var ama tanrı dünyayı yarattıktan sonra gerisini insanlara bırakmıştır' inancıyla devam etmiyor. Eğer böyle olsaydı kainattaki bu denge olmazdı. Kainatı yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle'dir. Yaratmak da yönetmek de O'na aittir. Hastalıkları var eden de felaketleri yaratan da O'dur." dedi.

'Afetleri yaratan da Allah-u Teala'dır'

Afetlerin de Allah'ın emretmesi ile meydana geldiğini belirten Dr. Şenocak, "Yeryüzünde fesat zuhur etti, yayıldı. Karada, denizde her yerde fesat var. Parası olanlar o güzel sahillere açılıyor, yatların önemli bir bölümü onların zina mahalleleri haline gelmiş. İnsan, nimete ulaşınca Allah'a şükretmeli. 5 yıldızlı otellerin önemli bir bölümü zina mahşeri haline gelmiş. Bakıyorsun meşhur gazeteler fuhuş albümüne dönmüşler. Haberleri ne? Bir adamla bir kadın aşk yaşıyor. Aşk dediği ne? Zina yapıyor ama buna zina demiyorlar. Milletin çocuğuna o fuhuşu güzel gösteriyorlar." diye konuştu.

'Afetler müslümanların şehadetine vesile olur'

Afetlerin Müslümanların şehadetine vesile olacağına dikkat çeken Dr. Şenocak, "Allah-u Teala insanlara böyle afetler veriyor ki yanlış yollara meyleden müslümanlar Allah'a dönerek tevbe etsinler. Müslüman dursun, düşünsün ve Allah'a yönelsin. Fakat 5 vakit namazını kılan, harama bulaşmayan, mahremiyete riayet eden müslümanlar da bu musibetlerde can veriyorlar. Efendimiz (SAV) bu durum için 'Veba salgını Müslüman için şehadet vesilesidir' buyurmuştur. Selde, depremde ya da diğer felaketlerde de ölmek Müslüman için şehadet vesilesidir. Yani kulluk vazifesini yerine getiren bir Müslüman böyle bir felakette ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyorsa o büyük bir makama ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Allah'ın emirlerini yerine getiren bir Müslüman, çevresindeki kişilere de İslam'ın güzelliklerini anlatmalı." diyen Dr. Şenocak, şöyle konuştu:

Öte yandan Allah-u Teala, 'Sadece zalime isabet etmeyen beladan korkun' buyuruyor. Bir Müslüman düşünelim ki namazını kılıyor, kendi dünyasında Allah'u Teala'nın emirlerini yapıyor ama komşusu cehenneme giderken ses çıkarmıyor. İslam'ın güzelliklerini ona anlatmıyor. İşte burada Müslüman da o belaya maruz kalır, cezanın bir kısmını dünyada çeker."

"Peki bu afetler neden kafirlere değil de daha çok müslümanların başına geliyor sorusunu da cevaplayan Dr. Şenocak, şunları söyledi:

"Allah-u Teala buyuruyor ki, 'Onlar, Allah'ı unutunca biz bütün o rahmet kapılarını açarız, sevinirler. Sonra onları birden o dünya nimetleri içerisinde yakalarız. O halde cehenneme sevk edilirler.' Müslümana dünyada bela gelir. Bela gelince nefsi sekinete erer, nefsinde bir durulma olur. Bela, musibet geldiği zaman pişman olur, tevbe eder. O zaman musibet Müslümana dünyada geldiği zaman rahmettir. Onu Allah'a döndürür. Ama Cenab-ı Hak bunu genelde kafire vermez. Ayet-i Kerime öyle buyuruyor. O azar, azar, azar ve günahın zirvesine çıkar. Oradan da doğru cehenneme sevk edilir."