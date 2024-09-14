Seküler yobazlar kendi ahlaksızlıklarına kör! Çocuğunu istismar eden baba Anıtkabir’e koşmuş

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye, Diyarbakır’da vahşice öldürülen küçük Narin’in şokunu atlatamadan Tekirdağ’daki Sıla bebeğin ölümüyle sarsıldı. Narin cinayetinin ardından Kur’an kurslarını karalamaya tevessül eden şer odakları, 2 yaşındaki Sıla’nın başına gelenler karşısında ise üç maymunu oynadılar. Sıla’nın annesi ve üvey babasının içki içerken paylaştığı fotoğraftan ötürü sustular. Bu ikiyüzlülük, akıllara Özgür Özel ile arkadaşlarının ve fonlu yorumcuların Bursa’da kızına cinsel istismarda bulunan babanın Anıtkabir’de verdiği görüntünün ortaya çıkmasının akabinde sırra kadem basmalarını getirdi. Vatandaşlar, “Adli olayları bahane ederek İslam’a saldırmayın. Atatürkçü geçinen, içki masasında poz veren sapıkları ise koruyup kollamayı bırakın” diye seslendi. Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Başkanı İlhan Ergincan ise, şunları söyledi: “Çocuk cinayetlerinin ve istismarlarının siyasi malzemeye dönüştürülmesi ikiyüzlülüğün, ahlâksızlığın, vicdansızlığın son noktasıdır. Narin kızımızın vahşice katledilmesinin yasını tutmak yerine ölümün üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar konuyu Kur’an kurslarına, imam hatiplere, mütedeyyinlere, HÜDA-PAR’a ve hükümete getirmeye çalışarak İslâm’a nefretlerini kusmaya başlamışlardır. Narin cinayetini siyasallaştırmaya yönelenler, çocuk ölümünden menfaat temin etmeyi amaçlamaktadırlar. Ölümden faydalanmaya çalışanlar durumları hazindir. Bunların insanlıkları ölmüş, yüzleri ve vicdanları kararmıştır. Narin vahşice öldürüldüğünde konuyu siyasete ve dine bağlayanlar, sol zihniyetlilerin kurbanlarından CHP’nin kalesi Tekirdağ’daki Sıla bebek vakası için bir kelime etmemektedirler. Bunlar, 2 yaşındaki Sıla’nın başına gelenlerden mesul olanların içki içerken verdiği fotoğraftan ötürü sessiz kalmaktadırlar. Bursa’da bir babanın kızına cinsel istismarında da aynı tavrı sergilemediler mi? Anıtkabir’de resim çektirdiği için babayı görmezden gelmediler mi? CHP’daki taciz tecavüzler malum. PKK’nın dağa kaldırdığı zavallı Kürt kızlarını ise saymıyorum. Bunların insanlıkları sorgulanmalı. Yeter yahu! Çocuklarımızdan kirli ellerinizi, planlarınızı çekin, siyasete alet etmeyin. Herkes bu vakaları lanetlemeli.”