"Seküler yaşam isteyen laikçilerin gözüne sokun bunu!" Bağcılar'dan rezil görüntü

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Gayri meşru ilişki yaşadığı kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı.

Erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu defa kadını bırakan saldırgan kendisine engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü.

Çıkan arbedeye başka esnaf da katılınca kavga büyüdü.

Olay yerine silahla geri döndü

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti. Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. Bu sırada marketin önünde duran bir kişi de elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören’de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi.

Kadından 'pes' dedirten hareket

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Murat Çakar tutuklandı. Gayri meşru ilişki yaşadığı kadın ise, dayak yediği Murat Çakar’dan değil de şiddete engel olmaya çalışan vatandaşlardan şikayetçi oldu.

"Seküler yaşam isteyen laikçilerin gözüne sokun bunu!"

Rezil görüntüler, her fırsatta kızlı erkekli ortamları ve "özgür(!)" fuhşiyatı savunan laikçi zihniyeti akıllara getirdi.

Sözde özgür ortam isteyen seküler kitle; gayri meşru ilişkiler sonucu ortaya çıkan şiddet olayları sonrası "kadına şiddet" diyerek ağlıyor.

Bağcılar'da yaşanan rezil olay sonrası vatandaşlar, "Seküler yaşam isteyen laikçilerin gözüne sokun bunu!" yorumunda bulundu.