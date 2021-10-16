Seküler organizasyonlarda işler böyle mi yürüyor? Tepeden inme yönetmen yardımcısı

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Ahlaksız evlilik programlarındaki rezillikleriyle gündem olan Hanife Gürdal'ın tepeden inme yeni bir mesleğe başladığı ortaya çıktı.

Şöhret olabilmek adına türlü rezilliklere imza atan Gürdal, bu kez tiyatro dünyasına adım attı. Eşinin rol aldığı oyunda hiçbir tecrübesi, eğitimi ve bilgi birikimi olmadan tepeden inme bir şekilde "yönetmen yardımcısı" olan Hanife Gürdal, bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürdal'ın paylaşımı sonrası şaşkına dönen bazı sosyal medya kullanıcıları "yönetmen yardımcısı olmak bu kadar kolay mı?" diye sordu. Kullanıcılar, bu tarz ünvanlar için insanların yıllarca üniversite okuduğunu belirtirken "Seküler yaşam tarzının organizasyonlarında işler böyle mi yürüyor?" sorusu akıllarda yer edindi.

Öte yandan "üniversiteliler iş bulamıyor" yaygarası kopararak sürekli devleti suçlayan sekülerlerin önce dönüp kendine çeki düzen vererek liyakatlı davranmaları gerektiği görüşü bir kez daha öne çıktı.