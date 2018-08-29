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Sektörlerde KDV indirimi beklentisi zirve yaptı!

Kurdaki dalgalanma otomotiv, mobilya ve gıda gibi sektörlerin ürünlerinin fiyatlarını da etkiledi. Hammadde maliyetleri artan bu sektörlerin temsilcilerinden peş peşe Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının düşürülmesi talepleri geliyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:34
Sektörlerde KDV indirimi beklentisi zirve yaptı!

BUĞRA KARDAN

Dolar ile Euro’nun rekor artışı otomotiv, dayanıklı tüketim, gıda gibi sektörlerin hammadde teminini güçleştirdi. Küçülmeye giden bu sektörler, ekonomi yönetimini sorunlarına el atmaya ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını indirmeye davet ediyor. Vergi oranlarının 2018 model otomobil ile mobilya da yüzde 18’den yüzde 8’e; et ürünleri ile baklagillerde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi üreticilerin ve satıcıların en önemli temennisi.

EKONOMİ İVMELENİR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, zaman zaman KDV indirimlerinin ele alındığına işaret ederek, “Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesi yerinde olacaktır” dedi. Şu aşamada 2018 model otomobillerin KDV’si yüzde 18. Otomotiv sektör temsilcileri, bu oranın yüzde 10 gerilemesi halinde tüketimin önemli oranda artacağı; ekonominin ivmeleneceği kanaatinde.

SATIŞLAR YÜZDE 40 ARTAR

İlk 6 ayda yüzde 6 küçülen mobilya sektörü, KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesinin satışları yüzde 35-40 arttıracağı, 50 milyar liraya çıkaracağını öngörüyor. Derin dondurucu, soğutucu ve TV gibi dayanıklı tüketim ürünleri satan firmaların yöneticileri, vergi indiriminin ürün talebini tırmandıracağını kaydediyor.

TÜKETİCİNİN YARARINA

Et ve baklagil üreticileri ise KDV oranının perakendede yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin tüketiciyi mutlu edeceği konusunda hemfikir. Zeytinyağı üreticilerinde de bu görüş hâkim. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, “Yüzde 8 olan KDV eğer yüzde 1’e gerilerse halkımız doya doya zeytinyağını kullanır. Zeytinyağının bir taraftan primle teşvik edilirken, diğer taraftan KDV yükü altında kalması bir çelişkidir” diye konuştu.

STOKLAR ERİR

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Aşan,  ekonomik durgunluktan dayanıklı tüketim sektörünün büyük zarar gördüğünü vurgulayarak “Böyle dönemlerde yapılan vergi indirimleri hem stokları eritme gayretine giren üretici ve satıcıyı hem de tüketiciyi rahatlatır” şeklinde konuştu.

Vergi indiriminin satışları arttıracağını, stokları eritmeye imkân tanıyacağını, firmaların kârlarına kâr katacağını anlatan Aşan, “Ancak KDV’de yüzde 10 indirim yapılıyorsa ürün fiyatları da aynı oranda gerilemelidir. Yani satıcı yüzde 10 vergi indirimine karşı ürün fiyatında yüzde 6 iskonto uygulamamalıdır” uyarısında bulundu.

Hükümetin bütçe yönetimine önem verdiğini kaydeden Aşan, “Vergi indirimleri bu yönü ile de ele alınacak, gelir- gider dengesinin devamına odaklanılacaktır” diye ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:34
  1. İstanbul
  2. kdv
  3. indirim

YORUM YAZ

  • sade vatanaşsade vatanaş43 dk önce
    bu işin tek çözümü 1- vatandaşın elinden dövizi alacaksın. 2- akaryakıt fiyatlarından sadece kdv alacaksın. yani maliyetin üzerine sadece kdv+satıcı payı ekleyip fiyatları sabitleyeceksin. bak sen herşeyin fiyatı yarı yarıya düşmüyor mu? ha birde fırsatçı istifçi karaborsacıya basacaksın cezayı.. olay tamamdır. yoksa süslü ekonomik terimlerden millet anlamaz. anlaması da gerekmez. vatandaş cebine giren paraya ve harcadığı paraya bakıp kararını verir.. bir vatandaş olarak akaryakıt istasyonuna girince sinirlerim tavan yapıyor. bu nedir yaw
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