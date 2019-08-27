Sektörel güven endeksleri arttı
TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 6,7 arttı.27 Ağustos 2019 Salı 11:08
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,5 iken bu ay yüzde 6,7 artarak 89,1 değerine yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 5,1 yükselerek 95 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 52,4 iken bu ay yüzde 6 yükselişle 55,5’e çıktı.
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