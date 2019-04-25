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Seçim 2019 Sayfası

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,9 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 iken bu ay yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 0,1 azalarak 90,6’ya düştü.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. sektörel güven endeksleri
  3. Hizmet sektörü
  4. ticaret sektörü

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