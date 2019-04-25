Sektörel güven endeksleri açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,9 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 iken bu ay yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 0,1 azalarak 90,6’ya düştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.