Sektörde her söylenene inanmayın! Almak ya da satmak için beklenmeli mi?

Ülkemizin kurumsal ikinci el şirketlerinden Otomerkezi.net otomobil pazarıyla ilgili olarak gündeme gelen son haberlere ilişkin tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Sektörün parçası olmayan birçok kişinin pazar gerçeklerinden uzak görüşler verdiğine değinen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş,"Şu anda otomotiv sektörü büyük bir bilgi kirliliğine mahkûm. Tıpkı ikinci el araç fiyatlarını düşürecek 700 bin araç yedieminde bekliyor veya son günlerde haberlere yansıyan ikinci el satıcılarının elinde araçlar kaldı, mecbur kiralamaya başladılar şeklindeki hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle altını çiziyoruz. Tüketicilerimiz, eğer akıllarında bir araç varsa ertelemeden fiyat/performans olarak mantıklı buldukları otomobili satın alabilirler.” dedi.

Rutin süreç işliyor

Karakaş şöyle devam etti: " İhalelere düşecek araç sayısı 25 bini geçmeyecektir. Ayrıca hiçbir ikinci el araç satıcısı, sermayesi olan otomobilin yıpranacağını, kazaya karışabileceğini bilerek kiralamaya vermez. Kiralama ve otomobil alım satımı farklı uzmanlıklar gerektiren alanlar. Birkaç merdiven altı galerinin aldığı aksiyon veya kaynağı belli olmayan haberler tüm sektöre mal edilmemelidir. Kısmi bir durgunluktan söz etsek de kurumsal şirketlerde araç alım-satım rutini devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Satışa çıkan araç arttı

Ticaret Bakanlığı’nın attığı adımlar ile Merkez Bankası’nın faiz artırım kararlarının etkisiyle yatırım amaçlı al-sat yapan ve enflasyon/kur artışı üstü fiyatta artışa sebep olan kesimin son 4 ay içinde sektörden çekildiğini belirten Karakaş, “Buna parelel bu kesim araçlarını bir an önce elden çıkarma telaşına düştüğü için satışta bulunan araç adetleri bir anda 3 katına çıktı.” dedi.

Alıcı henüz adapte değil

“Araç sayısındaki artışla ortaya çıkan yeni arz-talep düzeni, piyasada istikrara yol açarak fiyatların da kademeli olarak düşüşünü sağladı. Ancak tüketici de satıcı da düşen fiyatlara adapte olmuş değil.” ifadelerine yer veren Karakaş, “30-60 gün arasında bu dengenin de oturmasını bekliyoruz. Artık kur ve enflasyon üstü bir fiyat artışı beklemiyoruz. Yeni ekonomi modelinin istikrarı sağlayıcı yanının olduğunu bu açıdan görmek mümkün. Bugün akıllarında bir araç varsa ve fiyat/performans olarak mantıklı buluyorlarsa, ertelemeden satın alabilirler.” dedi.