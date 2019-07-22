Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezonda yeniden Seksenler dizisi

Sevilerek izlenen dizi Seksenler yeniden başlıyor. Müjdeli haberi Birol Güven verdi. Seksenler'in yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, senaryoyu yeniden kaleme aldıklarını bildirdi. Şimdi ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu mu? soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Seksenler dizisi ne zaman tekrar başlayacak?

Seksenler dizisinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, Twitter hesabından senaryoyu paylaşarak, ''Yazmaya başladık'' dedi. Seksenler dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.

Seksenler'de yeni sezonda kimler olacak?

Birol Güven, eski oyuncu kadrosuyla birlikte yeni isimlerle de görüşmeye başladığını belirtti..