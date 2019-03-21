Şekip Avdagiç: Amazon ekonomisini kaçırmayalım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ticaret savaşları tam gaz devam ederken, yapay zeka ile çalışan otomasyon sistemlerinin rekabetçi kalmanın en iyi yolu gibi göründüğünü söyledi.

İTO’nun girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM), en büyük sahne etkinliği olan “BTM Sahne XL”da konuşan Avdagiç, otomasyon sistemlerinin hızla geliştiğini ifade ederek “Amazon ekonomisi denilen bu tarz almış başını gidiyor. Sınır tanımıyor. İnternet ağları, sınır duvarlarını delmiş geçmiş vaziyette. O yüzden bizim Türkiye’nin gündemine dijitalleşmeyi daha çok sokmamız gerekiyor. Gündeme sokmak yetmez, bu yöndeki tüm girişimleri desteklememiz gerekiyor. Burada yerimizi almazsak, ‘Amazon ekonomisinde var olmazsak, kaçırdığımız sadece tren olmayacak, koskoca bir çağı kaçıracağız” değerlendirmesinde bulundu.