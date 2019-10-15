Şekip Avdagiç: 25 milyon lira altı borçlular da dahil edilmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, özel sektörün finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair Bankalar Birliğince yapılan açıklamanın, bu konudaki soru işaretlerine önemli cevaplar getirdiğine dikkat çekerek, “Öncelikle 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere bu imkanın sunulacağını öğrendik. Sürecin netleşmesi ve yakında başlayacak olması oldukça önemli ve olumlu bir gelişme. Zira sözkonusu büyük ölçekli firmaların finansal süreçlerini sağlıklı yürütmeleri tedarikçileri başta olmak üzere piyasadaki pek çok aktörü ilgilendiren bir mesele” dedi.

Sürecin hızla 25 Milyon liranın altındaki borçlu firmaları da kapsayacak şekilde genişletilmesini beklediklerini vurgulayan Avdagiç, “Ayrıca yeniden yapılandırmaya uygun olamayan firmalar için alternatif bir plan devreye konulması ve borç yapılandırma kapsamındaki firmaların vergi ve SGK gibi kamu borçlarının da yeniden yapılandırılması bu süreci taçlandıracak diğer adımlar olacaktır” temennisinde bulundu.