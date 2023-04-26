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Gündem Şekilden şekile giriyor! Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de o işaret
Gündem

Şekilden şekile giriyor! Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de o işaret

Yeniakit Publisher
2023-04-26 13:22:00 -

Bebek katili PKK'nın destek verdiği Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala şekilden şekile giriyor. Kılıçdaroğlu Eskişehir’de kendisine bozkurt işareti yapan yurttaşın selamını karşılıksız bırakmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile Eskişehir’e gitti.

Kendine bozkurt selamı yapan kişiye Kılıçdaroğlu da bozkurt selamıyla karşılık verdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması yapmuş ve Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

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