Şekersiz çikolata nasıl yapılır? Kilo aldırmayan çikolata tarifi

Çikolata, özellikle gençlerin en çok tercih ettiği tatlı türlerinden biri. Fakat şeker miktarı sebebiyle kilo aldırmasından dolayı bazı insanlar çikolata yemekten kaçınıyor. Bu noktada uzmanlar şekersiz çikolata öneriyor. Peki şekersiz çikolata nasıl yapılır? Kilo aldırmayan çikolata nasıl yapılır? Evde doğal çikolata yapımı nasıl olur?

Şekersiz çikolata malzemeleri

- Kakao,

- Badem,

- Ceviz veya Fındık Rendesi,

- İki kaşık Labne Peyniri,

- Keçi Boynuzu Tozu veya Bal.

Şekersiz çikolata tarifi

Bir kaba labne peynirini koyun. Üzerine de badem, ceviz ya da fındık rendesi ekleyin. Güzel bir kıvam elde edene kadar karıştırın ve 1 tatlı kaşığı miktarınca kakao ekleyip tekrar karıştırın. Sonra isteğe göre az miktarda keçi boynuzu tozu veya bal ekleyebilirsiniz. Kaba tüm malzemeler eklendikten sonra iyice yoğurun ve buzdolabında yarım saat kadar beklemeye bırakın. Yarım saat sonra buzdolabından çıkardığınız kaptaki malzemeleri bir daha yoğurun ve istediğiniz şekli verin. Şekil verdikten sonra tercihe göre Hindistan cevizi, fındık rendesi veya badem ile kaplayabilirsiniz. Afiyet olsun.