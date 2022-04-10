15 Dakikada çiğ köfte nasıl yapılır? Orjinal çiğ köfte yapılışı
İşte “Çiğ köfte nasıl yapılır?” diyenler için nefis çiğ köfte yapımı ve malzemeleri..
Çiğ köfte tarifi
- 15 Dakikada çiğ köfte tarifi için malzemeler
- 2 su bardağı esmer köftelik ince bulgur
- 2 su bardağı kaynar su
- 1 orta boy soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı isot
- Yarım çay bardağı pulbiber
- Yarım limon
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- Salçanız tuzluysa tuz koymayın derim ben koymadım gayet iyidi siz ayarlayın servis etmek için kıvırcık
15 Dakikada çiğ köfte tarifi nasıl yapılır?
İlk önce bulguru sıcak suyla ıslatalım. 10 dakika bekletin sonra soğanı, sarımsağı, salçaları robotta iyice ezin. Bütün malzemeleri bulgurun üzerine ekleyip elinizle biraz yoğurun. Sonra mikserle hepsinin iyice ezilmesi için calıştırın. Her tarafını uygulayın. Son kez elinizle toparlayıp dolabta yarım saat dinlendirin şekil verip servis edin deneyip fotoğraf paylaşırsanız sevinirim Afiyet olsun
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