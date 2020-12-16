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Kadın - Aile Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare şerbeti nasıl hazırlanır?
Kadın - Aile

Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare şerbeti nasıl hazırlanır?

En sevilen şerbetli tatlılardan biri olan şekerpare, evde kolayca yapılır. Son derece ekonomik olan malzemelerin birleşmesi ile olan şekerpare tarifinde en çok merak edilen şerbetinin yapımıdır. Peki, Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare şerbeti nasıl hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:32:00 -
Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare şerbeti nasıl hazırlanır?

Şekerpare şerbetli tatlılar arasında en çok rağbet görenlerden biridir. Biz de bu nedenle size hem pratik hem de pastane tadında harika bir şekerpare tarifi derledik. İşte nefis şekerpare yapımı...

Şekerpare Tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

2 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı vanilya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 su bardağından biraz fazla un

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

Tatlının şerbeti için şeker ve suyu bir tencerede karıştırıp ocağa alın. Şerbet kaynamaya başlayınca altını kısın ve limon suyunu ilave edin.

Güzelce karıştırıp 15 dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için şerbeti ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Hamurunu yapmak için 1 yumurtayı, tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, irmik, vanilya ve kabartma tozuyla birlikte derin bir kabın içinde birleştirip güzelce yoğurun.

Daha sonra unu yavaşça ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.

Yoğurduğunuz hamurdan parçalar koparın ve oval olarak şekillendirin. Şekillendirdiğiniz parçaları yağladığınız fırın tepsisine dizin. Bu işlemi bütün hamur bitene kadar tekrarlayın.

Fırın tepsisine dizdiğiniz hamurların üstlerine 1 yumurtanın sarısını sürün. Bir çatalın tersini kullanarak hamurların üzerine uzun çizikler atın.

Şekerpareleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında üstleri kızarana kadar pişirin.

Pişen tatlılarınızı fırından çıkardıktan 2 dakika sonra hemen şerbetini dökün. Her yerini şerbetlediğiniz tatlınızı 1-2 saat kadar dinlendirin.

Şekerpareleriniz bütün şerbetini çektikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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