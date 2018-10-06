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Şekerli, kafeinli gıdalar meme kanserini tetikliyor

Kafein, belli bitkilerde bulunan doğal bir içeriktir. Fakat yapay olarak da üretilerek bazı gıdalarda katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
Şekerli, kafeinli gıdalar meme kanserini tetikliyor


Peki kahve haricinde hangi gıdaların kafein içerdiğini biliyor musunuz? Bunların arasında karbonatlı içecekler, bazı çay çeşitleri ve sıcak olanı da dahil olmak üzere çikolata ve benzeri gıdalar var.

Limondaki ellagic asit meme kanserinden koruyucu.. Asidin gücü araştırmalara konu olmuş ve bu hastalığın ilerlemesinde durdurucu etkiye sahip olduğu görülmüş.. Uzmanlar, limondaki bu etkinin böğürtlen yapraklarında da bulunduğunu söylüyor.

Şeker ve şekerden yapılmış gıdalar, kanseri tetikliyor ve kanserli hücreyi besliyor.

Memesinde fibrokisti olan kişilerde kafein ve mesela çikolata, fibrokistlerin çoğalmasına yol açıyor. Fakat unutulmamalı: her meme ağrısını kansere yorumlamak doğru değildir.

Meme ağrısı kronik bir durum olabilir, uzun yıllar devam edebilir.

● Sigara kullanımı, kafein tüketimi, stres ve yoğun egzersizin ağrıyı artırdığı bilinmektedir.

● Kanserin meme ağrısına yol açması ise sadece %1-2’dir.

Ağrının kanseri düşündürmesi için memenin belli bir bölgesinde, bir kitle ile birlikte, kanlı meme başı akıntısı ile birlikte ve sebat eden ağrı olması gerekir.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:43
  1. Ağrı
  2. şeker
  3. kafein
  4. meme kanseri
  5. kanserli hücre

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