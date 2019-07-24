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Şekerli içecekler kanser riskini arttırıyor mu?

Piyasada bulunan onlarca marka ve lezzette meşrubat sağlığı tehdit ediyor mu?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
Şekerli içecekler kanser riskini arttırıyor mu?

Son otuz yılda tüm dünyada şekerli ve gazlı içecek tüketimi çok fazla arttı. Ülkemizde de bu artış gözlerden kaçmıyor. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinde mutlaka sofralarda bir meşrubat yer alıyor. Uzmanlar bu içeceklerin zararlarından söz etse de tüketenler bu konuya kulaklarını kapatmış durumda. Yıllar yıllar önce annelerimiz komposto, limonata ya da şerbet hazırlardı. Bu içecekler sıcak yaz günlerinde aklımıza düşüyor. Ancak büyük çoğunluk bu içecekleri evde yapmaktansa hazırlarını almayı uygun buluyor. Söz konusu içeceklerde asit olmasa da kimyasal dolu.

Kanseri tetikliyor mu?

Şekerli ve gazlı içecekler obezite başta olmak üzere şeker ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Yapılan son araştırmalar ise söz konusu bolca şeker ve asit içeren bu içeceklerin bazı kanser türlerinin oluşmasını tetiklediği ileri sürülüyor. Yayınlanan son çalışma ışığında şekerli ve gazlı içeceklerin meme, safra kesesi ve pankreas kanserini tetiklediğini ortaya koydu.

Meyve suları kanser riskini arttırır mı?

Söz konusu bilimsel çalışma hazır meyve sularının da obezitenin yanı sıra kanseri tetiklediğini ortaya koydu. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için şekersiz ve gazsız içeceklerin tüketilmesini öneriyor. Uzmanlar özellikle yemekler sırasında içecek tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Yemek yerken yanında sıvı tüketmek hem alınan kiloların hem de sağlıklız bir sindirim sisteminin en önemli sebebi.

Şekerli ve gazlı içecekler yerine ne tüketilmeli?

Şekersiz kahve

Şekersiz çay

Sade kefir

Ayran

Meyve dilimli su

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
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