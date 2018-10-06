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Şekeri olan anne adayı dikkatli olmalı

Diyabetli anne, akciğerleri sağlıksız bebek doğurabilir. Onun için tedavisi gerekir.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:09
Şekeri olan anne adayı dikkatli olmalı


6-6,5 aylık hamilelerde 50 gram şeker yükleme ile diyabet testi yapılıyor. Test sonucu belli bir sınırın üzerinde çıkarsa “gebeliğe bağlı diyabet” tedavisine geçilebiliniyor.

Önce hamile hanım diyet ve kontrole alınıyor. Diyetle şekeri kontrol altına alınabilinirse ne alâ.. Aksi halde insülin kullanılıyor.

Gebelikte diyabetin vahim riskleri var. Çünki bebek çok şekerli bir ortamda normalden fazla büyüyor. Bu durum doğum esnasındaki travmaları artıyor. Büyük bir bebek, normal doğumda hem anneye hem de kendine zarar veriyor. Gövde ve omuz çevresinden kilolu olan diyabetik bebeğin kafası çıkıyor ama ondan sonra omuz takılıyor ve çok büyük bir tehlike oluşturabiliyor.

Fakat asıl sorun bu bebeklerin akciğerlerinde.. Akciğerlerde “sürfaktan” denilen bir madde var. Bu madde akciğerlerin düzgün gelişip, genişleyip, sağlıklı solunum yapmasını sağlıyor. Diyabetik bebeklerde akciğer gelişimi sorunlu olunca akciğerler daha geç ve güç gelişiyor.

Bebekler için yapılan testler

Hamileliğin 3,5 ayında anne kanı alınarak yapılan bir testle doğacak bebekle ilgili sağlık bilgiler alınabiliyor.. Ancak bu testler hiçbir zaman yüzde yüz kesin sonuç vermiyor.

Ancak 3,5-4 ay olduğunda anne karnından ince bir iğneyle girip bebeğin suyundan örnek alınarak tahlil ediliyor (amniyosentez) ve bebeğin genetik yapısı inceleniyor. Bu, bebek hakkında genetik yani ırsî bütün konularda kesin bilgi veriyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 19:09
  1. diyabet
  2. hamilelik
  3. hamilelikte şeker hastalığı

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