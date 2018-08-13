Şekere iyi gelen besinler nelerdir?
Şeker hastalığına iyi gelen besinler nelerdir? İşte şeker hastalığına iyi gelen besinler...13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:03
KUDRET NARI
Çin tıbbında şeker hastalığına karşı kudret narı sıklıkla kullanılıyor. İçinde şekeri düzenleyen dört ayrı madde bulunduruyor. Sabahları aç karnına yenilebilir.
SARIMSAK
Kan şekerini düşürür, insülin salınımını arttırır, insülin yıkımını azaltır. Her gün 3 diş yemekte fayda var.
FASULYE
Yemeklerden sonra kan şekerinin yükselmesini en alt seviyede tutuyor ve bir anda düşmesini engelliyor.
TARÇIN
Hem şekeri düşürür hem de pankreastan insülin salınımını arttırır.
ENGİNAR
Kandaki şeker miktarını düzenleyen enginar, diyabete çok faydalıdır.
YER FISTIĞI
İnanması güç olsa da, özellikle yer fıstığı ezmesi kan şekerini düşürücü özelliğe sahip. Fazla kalori almamak için iki kaşığı geçirmemeye dikkat etmek gerekiyor.
ÇAY
Araştırmalar siyah çayın kan şekerini düşürdüğünü gösteriyor. Tabi şekersiz olması kaydıyla...
LAHANA
Lahana şeker hastalığının doğal ilacı olarak kabul ediliyor.
YULAF
Çözünebilir lifli yulaflar kan şekeri seviyenizin sabit kalmasına yardımcı olur.
SÜT
Sütteki palmitoleik asit denen yağ asidi şeker hastalığı riskini oldukça düşürüyor
Yeni Zelandalı araştırmacılar, domates suyunun diyabet hastalarının sağlığı için ayrı bir önemi bulunduğunu açıkladı. Diabetes Care adlı diabet dergisinde yer alan araştırmaya göre, günde iki bardak içilen domates suyunun, 2. tip diyabet hastalarında enfarktüs riskini önemli ölçüde azalttığı saptandı.
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