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Aktüel Şekerbank'tan gıda sektörüne destek
Aktüel

Şekerbank'tan gıda sektörüne destek

36 aya varan vadelerle esnek ödeme planlarının sunulduğu "Gıda Sektörüne Destek Paketi" kapsamında ödemeler, Mart 2021'e kadar ertelenebiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:28:06 -
Şekerbank'tan gıda sektörüne destek

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, "Gıda Sektörüne Destek Paketi" ile 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunuyor.

Şekerbank açıklamasına göre, salgın sürecinin yarattığı etkileri en aza indirmek için KOBİ'lere sektörel bazda da avantajlar sunan Banka, "KOBİ Sektör Paketleri"ne bir yenisini ekledi.

"Gıda Sektörüne Destek Paketi"ni hayata geçiren banka, gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere finansman desteği sağlıyor.

Şekerbank, "Gıda Sektörüne Destek Paketi" ile 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca, esnek ödeme planlarının yer aldığı paket kapsamında ödemeler Mart 2021'e kadar ertelenebiliyor.

"Gıda Sektörüne Destek Paketi" ile KOBİ'ler, internet ve mobil şubeden yapacakları EFT/havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Şeker Bonus Business ve Üreten Kart ile 10 bin TL değerindeki harcamalarına 100 TL ekstre indirimi sunan paket, avantajlı POS kira bedeli muafiyetini de kapsıyor. Destek paketi ile 1.000 TL değerinde hizmet içeren KOBİ Hesaplı Paketi'ne ise 1 TL ile sahip olunabiliyor.


- "Her koşulda müşterilerimize tam destek sağlayacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü GSYH içerisinde 280 milyar liraya yaklaşan payı, 40 bin işletmesi ve 400 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye'nin en büyük imalat sanayisi konumunda. Aynı zamanda bu sektördeki çalışan sayısı bazında işletmelerin yüzde 76'sının KOBİ statüsünde olduğu görülmektedir. Bu derece önemli bir sektörün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olması ve nakit akışlarında ciddi dalgalanmalar yaşaması sebebiyle sektördeki KOBİ'lerimize destek olmak için pek çok avantaj içeren bir paket hazırladık. Pandemi sebebiyle nakit akışlarında dalgalanma yaşayan gıda sektörüne tam destek sağlıyor, KOBİ'lerimizi yalnız bırakmıyoruz. Şekerbank olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemleri hep birlikte atlatacağımız inancıyla her koşulda müşterilerimize tam destek sağlayacağız."








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