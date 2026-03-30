  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var "Özel hayat" maskesiyle rezaleti savunanlara Ali Karahasanoğlu’ndan tokat gibi cevap! CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi! Papa'dan İsrail'e sert sözler! İki şeytan anlaştı: ABD ve İsrail'den İran'a kanlı tezgah! Rumlar sonunda meseleyi anladı: Batı'nın ileri karakolu olmak felaket getirdi! Araba alacaklar dikkat: Büyük zam yolda! İHA’lar başka ülkeye düştü: Hava sahası ihlali “Çok Ciddi” Vatandaşlardan şikayet yağdı, Erdoğan hemen talimat verdi! Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Kobi Şekerbank'a 50 milyon euroluk kaynak!
Kobi

Şekerbank’a 50 milyon euroluk kaynak!

Şekerbank, Güneydoğu Avrupa Fonu ile toplam 50 milyon euro tutarında, 7 yıla kadar vadeli yeni bir finansman anlaşmasına imza attı.

Şekerbank, sürdürülebilir tarım ve kapsayıcı finansman alanında yeni bir uluslararası kaynak sağladı.  Şekerbank, Avrupa Birliği ve dünya genelindeki birçok önde gelen Kalkınma Finans Kuruluşunun yatırımcısı olduğu Güneydoğu Avrupa Fonu (European Fund for Southeast Europe - EFSE) ile Türkiye’de sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemek üzere farklı dilimler halinde kullanılacak, toplamda 50 milyon euro tutarında, 7 yıla kadar vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Şekerbank, EFSE’nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak Türkiye’de kullandırılan sürdürülebilir tarım kredisi olma özelliği taşıyan kaynağın 20 milyon euro tutarındaki ilk dilimi ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak ve kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve küçük işletmeler de dahil olmak üzere finansmana erişimi sınırlı kesimlere desteğini sürdürecek.

 

Galpin: Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği destek sürüyor

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde: "EFSE ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı kredi anlaşması, Şekerbank’ın tarım bankacılığında ve kapsayıcı finansmanda Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşları nezdindeki Türkiye’nin anahtar bankası algısını bir kez daha teyit etmiştir. Avrupa Birliği ve birçok ülkenin kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE fonu ile Şekerbank’a sağlanan bu kaynak, içinden geçtiğimiz global dalgalanma döneminde de uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği desteğin aralıksız sürdüğünü gösteren değerli bir işlem olmuştur" dedi.

 

"EFSE’nin Türkiye’de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği ilk yatırım"

EFSE Portföy Direktörü Jasminka Begert ise konuşmasında, "Şekerbank ile imzaladığımız kredi anlaşması, EFSE’nin Türkiye’de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği ilk yatırımdır. Bu finansmanın temel amacı; modern, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımsal yatırımları desteklemek ve aynı zamanda çiftçilerin, küçük tarım işletmelerinin ve kırsal KOBİ’lerin finansmana erişimini genişletmektir" dedi.

KOBİ’ler ihracata açılıyor! Doğu Anadolu’da yeni hedef yüzde 50 artış
KOBİ’ler ihracata açılıyor! Doğu Anadolu’da yeni hedef yüzde 50 artış

Kobi

KOBİ’ler ihracata açılıyor! Doğu Anadolu’da yeni hedef yüzde 50 artış

Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor
Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor

Kobi

Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!
Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

Kobi

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!
Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

Kobi

Rekabetin yeni adresi KOBİ’ler oldu!

{relation id:1990853 slug:'kobiler-ihracata-aciliyor-dogu-anadoluda-yeni-hedef-yuzde-50-artis'}

{relation id:1990853 slug:'kobiler-ihracata-aciliyor-dogu-anadoluda-yeni-hedef-yuzde-50-artis'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23