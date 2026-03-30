Tanju’nun kasayı teslim ettiği adama 34 dava

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri adeta çakma “Bolu Bey’i” gibi hareket ederek Bolu’yu haraca bağlayan ve üniversite çağındaki oğlunu ihya eden CHP’li Tanju Özcan’ın “liyakat” kriteri belli oldu. Kurucusu olduğu BOLSEV (Bolu’yu Seviyorum) Vakfı ile sözde ‘burs’ adlı altında kentte bulunan marketlerden zorla “bağış” topladığı gerekçesiyle ‘irtikap’ suçlamasıyla tutuklanan Özcan’ın, belediye iştiraki BOLSEV Eğitim ve Yardım Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bolu Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü görevine atadığı Naim Ayhan’ın sicili kabarık çıktı. Belediye kasasının emanet edildiği Ayhan’ın, 31’i “Görev’i kötüye kullanmak”, 2’si “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” 1 de “tehdit” hakkında 34 adet dava açıldığı öğrenildi. Yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilen Ayhan’ın kriminal tiplerle yarışan adli sicili şöyle:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 2009/7761 sayılı dosyada, “kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma” suçuna ilişkin şüpheli

2010/2715 sayılı dosyada, “tehdit” suçuna ilişkin şüpheli

2010/2715 sayılı dosyada, “3628 sayılı kanuna muhalefet” suçuna ilişkin şüpheli

2014/4620 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2014/8307 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2015/3054 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2015/5315 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2015/5316 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2015/5422 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2016/8689 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2018/6683 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2019/2159 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2020/2572 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2020/7384 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2021/302 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2021/4152 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2023/14135 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

2023/783 sayılı dosyada, “görevi kötüye kullanma” suçuna ilişkin şüpheli

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/167 Esas sayılı dosyasında, “kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2010/289 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/797 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/821 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/645 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2024/567 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan ‘sanık’ olarak yargılandığı,

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin 2023/643 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı,

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2026/781 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan ‘sanık’ olarak yargılandığı,

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/53 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan ‘sanık’ olarak yargılandığı,

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’nin 2024/536 Esas sayılı dosyasında, “görevi kötüye kullanma” suçundan sanık olarak yargılandığı kaydedildi.