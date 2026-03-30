Bunu yaparsanız... Mucize besin, doğru kullanıldığı zaman safra taşını önlüyor! Mersin'de hasadı başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bunu yaparsanız... Mucize besin, doğru kullanıldığında safra taşını önlüyor! Mersin'de hasadı başladı

Hasadı erken başlayan bademin sayısız hastalığa iyi geldiği biliniyor...

Foto - Bunu yaparsanız... Mucize besin, doğru kullanıldığında safra taşını önlüyor! Mersin'de hasadı başladı

Toprağın cömertliğini her mevsim sergilediği, Türkiye'nin adeta "Akdeniz mutfağı" olan Mersin'de çeşit çeşit meyve ve sebze üretimi yapılıyor. Her adımında bereket fışkıran topraklarda, baharın gelişiyle birlikte bölgenin gözbebeği olan turfanda ürünlerde hasat heyecanı başladı.

Bademin tam olgunlaşıp sertleşmeden önceki yeşil, sulu ve körpe halini gözler önüne seren turfanda badem çağlası da bu ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Kış mevsiminin sert geçmesi sebebiyle geçmiş yıllara göre 15 gün erken hasat edilen meyve, üreticilerin yüzünü güldürdü. İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği Işıklı Mahallesi bölgesinde 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

150 ton rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor" Baharın gelişini müjdeleyen ilk meyvelerden biri olduğu için halk arasında "baharın habercisi" olarak da bilinen badem çağlası, yüksek lif, antioksidan, potasyum ve E vitamini içerir. Aynı zamanda C vitamini ile selenyum gibi antioksidanlar bakımından da oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren meyve kalp sağlığı için da faydalı etkiler sunuyor.

Mucize suyu olan badem, sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda uyku kalitesini artıran mucize bir besin. Medical News Today'de yayımlanan bir çalışma, günde bir avuç badem tüketenlerin uyku döngüsünde 'lık bir iyileşme yaşadığını ortaya koydu. Dr. St-Onge, “Badem, sinir sistemini yatıştırarak kasları gevşetiyor ve derin uyku evresine geçişi kolaylaştırıyor” dedi. Uzmanlar, bademin yatmadan 2-3 saat önce tüketilmesini öneriyor; böylece sindirim sorunları önleniyor ve uyku kesintisiz hale geldi.

Safra taşı oluşumunu azaltmada da önemli rol oynayan badem çağlası, bağırsakları çalıştırıp sindirimi destekler. Aç karnına badem yemek güne enerjik başlamanızı sağlar.Kalp dostu olup kötü kolesterolü düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve yüksek lif içeriğiyle sindirimi düzenleyerek tokluk hissi vermeye yardımcı olur. Ayrıca cilt sağlığını korur, beyin fonksiyonlarını destekler ve kemik yapısını güçlendirir.Badem, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekler. Bağırsak hareketlerini düzenler, sağlıklı mikrobiotayı destekler BUNU YAPARSANIZ... Badem suyu, genellikle çiğ bademlerin suda 6-12 saat bekletilmesiyle elde edilen, sindirimi kolaylaştıran, E vitamini, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin, metabolizmayı hızlandıran şifalı bir karışımdır.

