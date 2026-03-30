Bunu yaparsanız... Mucize besin, doğru kullanıldığı zaman safra taşını önlüyor! Mersin'de hasadı başladı

150 ton rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor" Baharın gelişini müjdeleyen ilk meyvelerden biri olduğu için halk arasında "baharın habercisi" olarak da bilinen badem çağlası, yüksek lif, antioksidan, potasyum ve E vitamini içerir. Aynı zamanda C vitamini ile selenyum gibi antioksidanlar bakımından da oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren meyve kalp sağlığı için da faydalı etkiler sunuyor.