Mescid-i Aksa bir aydır kapalı! Hristiyan liderler twit attı, Netanyahu kiliseyi hemen açtı

İsrail polisinin engellediği bir kardinalin kiliseye girişine uluslararası baskı sonrası izin verildi. Buna karşılık Mescid-i Aksa’nın yaklaşık bir aydır kapalı tutulmasına yönelik İslam dünyası’nın sınırlı tepkisi dikkat çekti.

Soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey temsilcisinin, polis tarafından engellenmesinin ardından Kıyamet Kilisesi’ne (Kutsal Kabir Kilisesi) derhal girişine izin verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Netanyahu, pazar günü X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Kardinal Pierbattista Pizzaballa’ya “kiliseye tam ve derhal erişim hakkı” tanınması yönünde ilgili makamlara talimat verdiğini belirtti.

Kudüs Latin Patrikhanesi, Pizzaballa’nın Eski Şehir’de bulunan kiliseye Palmiye Pazarı ayinini yönetmek üzere girmeye çalışırken israil polisi tarafından durdurulduğunu ve olayın “tehlikeli bir emsal” teşkil ettiğini açıkladı.

Bu adım uluslararası alanda da kınamalara yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kardinalin girişinin engellenmesinin “sadece inananlara değil, ibadet özgürlüğünü tanıyan tüm topluma yönelik bir hakaret” olduğunu ifade etti.

Almanya’da, Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik’in dış politika sorumlusu Armin Laschet de israil makamlarının Katolik Kilisesi’nin ülkedeki en üst temsilcisinin Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’nde Palmiye Pazarı ayini düzenlemesine izin vermemesini eleştirerek bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Laşet, pazar akşamı Berlin’de yaptığı açıklamada, “Papa’nın temsilcisinin Kutsal Hafta sırasında Hristiyanlığın en kutsal mekânına girişinin engellenmesi, yüzyıllardır süregelen bir geleneği ve Kıyamet Kilisesi’ne erişim özgürlüğünü kesintiye uğratmaktadır” dedi.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın bir aydır kapalı olmasına rağmen İslam dünyasından yalnızca kınama açıklamaları gelmesi dikkat çekiyor. Buna karşın Hristiyan dünyasından gelen tepkiler ve liderlerin açıklamaları sonrası israil yönetimi geri adım atarak kiliseye erişimi açtı. Söz konusu adım İslam dünyasının caydırıcılığına ilişkin tartışmaları yeniden gün yüzüne çıkardı.