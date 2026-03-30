OMÜ'de "Sıfır Atık" seferberliği: Rektör Aydın'dan sürdürülebilir gelecek mesajı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Sıfır Atık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre bilinci ve geri dönüşüm konuları ele alındı. Programa katılanlar sıfır atık uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

Çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve gençlerin çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, kampüste hem akademik hem de sosyal açıdan önemli bir buluşma noktası oluşturdu. Farklı fakültelerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle disiplinler arası etkileşim güçlenirken, sürdürülebilirlik kavramı uygulamalı olarak deneyimlendi.

Rektör Aydın: "Sıfır atık yaklaşımının günümüz dünyasında bir zorunluluk"

Törende bir konuşma yapan Rektör Aydın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ancak bilinçli bireyler ve güçlü kurumsal politikalarla mümkün olacağını ifade etti. Prof. Dr. Aydın, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma yön veren ve örnek olan yapılar olduğunu vurguladı. Sıfır atık yaklaşımının günümüz dünyasında bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Doğal kaynakların hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle atık yönetimi, sürdürülebilir kampüs hedefimizin en önemli yapı taşlarından biridir" dedi.

"Geri dönüşüm süreçlerini etkin şekilde uyguluyoruz"

Rektör Aydın, kampüs genelinde yürütülen somut uygulamalara da değinerek, tüm atık türleri için kapsamlı geri dönüşüm modellerinin hayata geçirildiğini ifade etti. Atıkları bertaraf etmek yerine geri dönüşüm ve yeniden kazanım süreçleriyle ekonomiye kazandırdıklarını belirten Aydın, "Üniversitemizde atıkları bir yük olarak değil, değerlendirilebilir bir kaynak olarak görüyoruz. Bu anlayışla geri dönüşüm süreçlerini etkin şekilde uyguluyor, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan verimli sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik vizyonunun çevresel ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alıyoruz"

Ayrıca kampüs genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli altyapının oluşturulduğunu, geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırıldığını ve öğrenciler başta olmak üzere tüm paydaşlara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Rektör Aydın, sürdürülebilirlik vizyonunun çevresel ve ekonomik boyutlarını birlikte ele aldıklarını belirtti.

FazlaVar uygulaması tanıtıldı

OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamanın tanıtımında, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiği, Türkiye'de ise bu miktarın 18-19 milyon ton seviyelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. OMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail İşeri tarafından yapılan sunumda, özellikle işletmelerin gün sonunda taze kalmasına rağmen satılamayan ürünleri çöpe atmak zorunda kaldığı ve bu durumun hem ekonomik hem de çevresel kayıplara yol açtığı vurgulandı. Akabinde "FazlaVar" uygulamasının bu soruna getirdiği çözüm detaylı şekilde anlatıldı. Restoran, kafe ve fırınlarda gün sonunda kalan ürünlerin uygulama üzerinden yüzde 50 ile 70 arasında indirimli şekilde satışa sunulduğu, böylece hem israfın önüne geçildiği hem de kullanıcıların uygun fiyatlı gıdaya erişim sağladığı ifade edildi. Sunumda dikkat çeken bir diğer başlık ise konum tabanlı "Gel-Al" sistemi oldu. Kullanıcıların çevrelerindeki işletmelerde bulunan fırsatları anlık olarak görebildiği ve uygulama üzerinden satın aldığı ürünleri belirli süre içerisinde giderek teslim alabildiği aktarıldı. Öte yandan programda, uygulamanın işletmelere sağladığı katkılara da değinildi. Çöpe gidecek ürünlerin ek gelire dönüştürüldüğü, aynı zamanda uygulama sayesinde yeni müşteri kazanımının mümkün olduğu belirtildi. İşletmelerin sistem üzerinden kolaylıkla ürün ve kampanya oluşturabildiği de sunumda yer alan bilgiler arasında yer aldı.

Ödüller sahibini buldu

OMÜ tarafından "Atıktan Sanata" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından takdim edildi. Sıfır Atık Hackathonu'nda öğrencilerden Hamza Tokuç birinci; Melih Can Şağban ikinci; Murat Mansur üçüncü olarak dereceye girdi.

Depozito ve kompost üniteleri öğrencilerle buluştu

Etkinlikte ayrıca kampüste uygulanan atık yönetimi sistemlerinin tanıtımıyla da zenginleştirildi. Bu kapsamda OMÜ Yönetimin katılımıyla öğrencilere Yaşam Merkezinde depozito iade makinesi ve Fen Fakültesi'nde ise kompostlaştırma ünitesi yerinde tanıtıldı. Tanıtımın ardından program son buldu.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda açılışı yapılan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Alper Burak Pancar, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.