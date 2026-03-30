CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Buğra Kardan İstanbul

Marmara Cezaevi’nden gelen emirlere harfiyen uyan emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in gittiği her yerde İstanbul’u ahtapot gibi saran çetenin lideri Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkması, asrın yolsuzluk davasını sulandırmaya çalışması, gündemden kopuk görünüm arz etmesi tabanı kızdırırken grupta gerilime yol açtı. Mitinglere katılımın sınırlı kalması, oylarda belirgin erime görülmesi, teşkilatlarda “Yine seçimleri kaybedeceğiz” korkusunun tırmanması, Anadolu yollarını aşındıran bir grup milletvekilinin ise Özel’e “İmamoğlu’nu bırak da politika üretmeye bak” çağrısı yapması CHP’de moralleri fena bozdu. Anketleri, il örgütleri ve milletvekillerinin uyarıları Özel yönetimini strese sokarken devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu hançerine sarıldı.

“ÖZEL’DEN KURTULMALI”

Partideki Ekrem kısırdöngüsünü Akit’e değerlendiren eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun ardından göreve gelen yönetim, rakibini kötüleyerek veya karalayarak bir yere varacağına inanıyor. İmamoğlu odaklı ilerleyerek, yolsuzluk davasını sulandırmaya girişerek iktidara aday olmak mümkün değil. Özel’in İmamoğlu’nun gölgesinden çıkmaması, Silivri’ye dayalı siyaseti terk etmemesi durumunda CHP için hüsran olur. Mitinglerde İmamoğlu’ndan başka bir konuya değinmemesi yanlış. Teşkilatlarının, milletvekillerinin uyarılarını kulak ardı etmemesi gerekmektedir. Gündemden koptuğunu anlaması ve siyaset üretmeye yönelmesi elzem. Aksi takdirde seçmen CHP’den kaçar. Mitinglerden gelen fotoğraflar belli. Anketler de ortadadır. CHP ilgi görmemekte. Şu anda AK Parti, CHP’nin 3-4 puan önündedir. Böyle giderse fark açılacak. Partiyi buraya getirenin İmamoğlu endeksli politika olduğu da hakikat. CHP ileride tabela partisine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özel gitmezse bir yenilgi daha tadar ve bir daha kendine gelemez.Şu anda Silivri merkezli bir gerilim olduğu katidir. Böyle giderse tabanda da tavanda da bölünmeler olur. Milletvekilleri tek tek gider. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da boş durmaz. CHP’de bölünme tetiklenir. Seçmenler de başka alternatiflere bakar. Özel, aciz hâldedir. Uşak Belediye Başkanından ötürü özür dilemektedir ama gerekeni yapmamaktadır. CHP için artık Özel yükünü sırtından atmaktan başka çıkış yöntemi yoktur.”