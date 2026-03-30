923 bin 64 anneye 13,9 milyar liralık ödeme Doğum yardımı ödemeleri hesaplarda

Bakanı Göktaş: "Mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatarak, iki, üç ve üzeri 549 bin 167 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda mart ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 923 bin 64 annenin hesabına 13,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini kaydetti.

Bakan Göktaş: Mobil uygulama hizmete girdi
Bakan Göktaş: Mobil uygulama hizmete girdi

Bakan Göktaş: Mobil uygulama hizmete girdi

Bakan Göktaş yaklaşan tehlikeyi açık açık söyledi: ‘Nüfus bizim için beka meselesi’
Bakan Göktaş yaklaşan tehlikeyi açık açık söyledi: ‘Nüfus bizim için beka meselesi’

Bakan Göktaş yaklaşan tehlikeyi açık açık söyledi: ‘Nüfus bizim için beka meselesi’

 

Hamdi

Elinize sağlık bereketli olur inş yalnız bir paket bez 160tl bugün devlet okullarının anasınıf ücreti 1000 tl bu işe ne demek lazım şimdi adamın aynı yaşlarda iki çocuğu varsa çık işin içinden çıkabiliyorsan verilen 1500 ila 5000 arası
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
