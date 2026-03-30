Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu!

İşgalci İsrail ve sömürgeci ABD’nin İran’a yönelik alçak saldırıları sürerken, cepheden şehadet haberi geldi. Yaklaşık yarım asırlık ömrünü İslam davasına adayan, düşman tesisatlarını yerle bir eden ve son olarak bir ABD savaş uçağını düşürerek müstekbirlerin karizmasını çizen Amiral Ali Rıza Tengsiri, vazife başında şehadete yürüdü. Savunma kalkanını güçlendirmek ve adaları tahkim etmek için bölgede bulunduğu sırada hedef alınan Tengsiri, aldığı ağır yaralarla Rahman'a kavuştu.

Yayımlanan metne göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, düşman tesisatları ile altyapısına yönelik ağır darbeler indirilmesi ve bir ABD savaş uçağının düşürülmesinin ardından bölgedeydi.

Tengsiri’nin, kuvvetlerin yeniden organize edilmesi, adalar ile kıyı şeridindeki savunma kalkanının güçlendirilmesi çalışmalarını yürüttüğü sırada saldırıya uğradığı ve aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

“ASKERİ OPERASYONLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”

Bildiride, İran ulusunun bu tür kayıplara alışık olduğu ve rehberler Ayetullah Hamenei gibi liderlerin ardından dahi duraksamayan mücadelenin, komutanların ölümüyle sekteye uğramayacağı vurgulandı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri personelinin, komutanlarının yokluğunda Hürmüz Boğazı’ndaki mutlak yönetimi sürdürdüğü ve operasyonel kapasitenin korunduğu ifade edildi.

Geçmişte petrol tankerlerine refakat eden süper güçlerin operasyonlarını engelleme ve ABD savaş gemilerini imha etme tecrübesine sahip olan birimin, her bir mensubunun "birer Tengsiri" olduğu belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunun önümüzdeki gün ve aylarda yeni gelişmelere tanıklık edeceği yönünde ifadeler yer aldı.

Tarihi kahramanlıklarla özdeşleştirilen Amiral Tengsiri’nin ölümü dolayısıyla İran halkına, orduya ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri personeline tebrik ve taziye dilekleri iletildi. Bildiri, Kudüs’ün özgürlüğü ve düşmanın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bağlılık yeminine bağlı kalınacağı mesajıyla sonlandırıldı.