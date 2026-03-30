Mescid-i Aksa için Fatih'te kalabalık yürüyüş

İslami kuruluşlar, Ramazan ayından bu yana Mescid-i Aksa’ya erişimin engellenmesini ve ABD-İsrail hattındaki artan gerilimi protesto etmek için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

Terörist İsrail ve onun hamisi emperyalist ABD saldırganlıklarını artırdılar. Vahşet politikalarıyla Filistin başta olmak üzere Lübnan, Suriye ve tüm bölge ülkelerinde savaşı yaymaya çalışmaktalar.

Ramazan ayının önemli bir kısmında Mescid-i Aksa’ya girişler işgalciler tarafından engellenmesi dünyanın tepkisini çekmişti. İslami kuruluşlar, Fatih Camii’nde bir araya gelerek Filistin başta olmak üzere coğrafyamızda artan ABD-İsrail saldırılarına karşı Beyazıt Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş Beyazıt Meydanı’nda son bulurken kalabalığa hitap eden Osman Nuri Kabaktepe, Filistin için 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden farkındalık eylemlerinin güçlü tesirine vurgu yaptı.

“Sıcak soğuk demeden Filistin için meydanları dolduran bu birliktelik inşallah özgür Kudüs’ün habercisidir. Siyonist çete ve ABD’nin bölgemizden oluşturduğu vahşete karşı elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeli ve kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Hissizliğe kapılmadan meydanları aynı azimle doldurmak kolay bir şey değildir ve bu çabalara omuz veren herkes teşekkürü hak etmektedir.

Siyonist çete ve ABD, Müslüman toplumlar arasında güvensizlik ortamı oluşturmak istemektedir. Bu menfi propagandaya karşı Müslümanların kardeşliği şiarıyla hareket etmek zorundayız.”

Bülent Yıldırım coğrafyamızın kritik bir dönemden geçtiğini hatırlatırken emperyalist dayatmalara karşı birliktelik şuurunun önemine dikkati çekti.