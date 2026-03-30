Aktüel
Mescid-i Aksa için Fatih'te kalabalık yürüyüş

Mescid-i Aksa için Fatih'te kalabalık yürüyüş

İslami kuruluşlar, Ramazan ayından bu yana Mescid-i Aksa’ya erişimin engellenmesini ve ABD-İsrail hattındaki artan gerilimi protesto etmek için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

Terörist İsrail ve onun hamisi emperyalist ABD saldırganlıklarını artırdılar. Vahşet politikalarıyla Filistin başta olmak üzere Lübnan, Suriye ve tüm bölge ülkelerinde savaşı yaymaya çalışmaktalar.

Ramazan ayının önemli bir kısmında Mescid-i Aksa’ya girişler işgalciler tarafından engellenmesi dünyanın tepkisini çekmişti. İslami kuruluşlar, Fatih Camii’nde bir araya gelerek Filistin başta olmak üzere coğrafyamızda artan ABD-İsrail saldırılarına karşı Beyazıt Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

 

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş Beyazıt Meydanı’nda son bulurken kalabalığa hitap eden Osman Nuri Kabaktepe, Filistin için 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden farkındalık eylemlerinin güçlü tesirine vurgu yaptı.

“Sıcak soğuk demeden Filistin için meydanları dolduran bu birliktelik inşallah özgür Kudüs’ün habercisidir. Siyonist çete ve ABD’nin bölgemizden oluşturduğu vahşete karşı elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeli ve kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Hissizliğe kapılmadan meydanları aynı azimle doldurmak kolay bir şey değildir ve bu çabalara omuz veren herkes teşekkürü hak etmektedir.
Siyonist çete ve ABD, Müslüman toplumlar arasında güvensizlik ortamı oluşturmak istemektedir. Bu menfi propagandaya karşı Müslümanların kardeşliği şiarıyla hareket etmek zorundayız.”

Bülent Yıldırım coğrafyamızın kritik bir dönemden geçtiğini hatırlatırken emperyalist dayatmalara karşı birliktelik şuurunun önemine dikkati çekti.

CHANG

KUDÜS, MEKKE VE MEDİNE'Yİ İÇİNE ALAN, SİYASİ OTORİTELERDEN TAM BAĞIMSIZ ADALETLİ BİR YÖNETİM, ACİLEN KURULMALIDIR. BU SORULULUĞUN GECİKTİRİLMESİ, DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN SIKINTILARI, DAYANILMASI ZOR SINIRLARA GÖTÜRECEKTİR.
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
