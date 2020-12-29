  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya
Aktüel

Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya

İş birliği kapsamında çiftçiler anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarına ödemelerini Şekerbank’ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu “Hasat Kart” ile yapabilecek - Mazotlarını 5 ay vade ve sıfır faizle alan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanına öteleyebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:29:39 -
Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Petrol Ofisi ile çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank tarımsal üretime ve çiftçilere verdiği desteği kesintisiz olarak sürdürüyor. Bankanın, Petrol Ofisi ile mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yaptığı iş birliği kapsamında çiftçiler, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarına ödemelerini Şekerbank’ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu “Hasat Kart” ile yapabilecek.

Hasat Kart ile anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından mazotlarını 5 ay vade ve sıfır faizle alan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanına öteleyebilecek.


- Hasat Kart ile çiftçilere esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz imkanı


Şekerbank, çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor.

Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Hasat Kart ile çiftçiler ayrıca günün 24 saati Şekerbank ve diğer banka ATM’lerinden nakit para çekebilirken, borçlarını da Şekerbank ATM veya şubelerinden ve PTT şubelerinden ödeyebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız
Sağlık

DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte koronavirüs salgınından daha da büyük bir salgınla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay