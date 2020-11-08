Şeker hastalığı belirtileri! Diyabet şeker hastalığı nasıl anlaşılır

Diyabet (şeker) hastalığı, insülin hormonu üretiminin yetersiz olması veya vücudun bu hormona karşı duyarsız hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan, metabolik bir bozukluktur.

Kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle sonuçlanan bu bozukluk, çok ve sık idrara çıkma, iştah artışı, azalmayan yorgunluk hissi, ani kilo değişimleri ile kendini gösterir.

Diyabet hastalığı, açlık kan şekeri ölçümü ve Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) ile teşhis edilir. Şeker hastalığının tedavisi, diyabet tipine göre değişmekle birlikte, yaygın olarak oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin enjeksiyonları ile yapılır.

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu.

Diyabet şeker hastalığı neden olur?

Obezite (aşırı kilo)

Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması

İleri yaş

Hareketsiz yaşam tarzı

Stres

Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme.

Hastanelerin İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümlerinde diyabet (şeker hastalığı) teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.