Şeker hastalığı belirtileri! Diyabet şeker hastalığı nasıl anlaşılır
Şeker hastalığı belirtisi nedir, şeker hastalığına ne iyi gelir, şeker hastalığı nasıl anlaşılır, şeker hastalığı nasıl teşhis edilir? İşte diyabet şeker hastalığı nasıl anlaşılır? sorusunun cevabı.
Diyabet (şeker) hastalığı, insülin hormonu üretiminin yetersiz olması veya vücudun bu hormona karşı duyarsız hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan, metabolik bir bozukluktur.
Kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle sonuçlanan bu bozukluk, çok ve sık idrara çıkma, iştah artışı, azalmayan yorgunluk hissi, ani kilo değişimleri ile kendini gösterir.
Diyabet hastalığı, açlık kan şekeri ölçümü ve Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) ile teşhis edilir. Şeker hastalığının tedavisi, diyabet tipine göre değişmekle birlikte, yaygın olarak oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin enjeksiyonları ile yapılır.
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Halsizlik ve yorgunluk hissi
Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
Bulanık görme
Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
Ciltte kuruluk ve kaşıntı
Ağızda aseton benzeri koku oluşumu.
Diyabet şeker hastalığı neden olur?
Obezite (aşırı kilo)
Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması
İleri yaş
Hareketsiz yaşam tarzı
Stres
Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme.
Hastanelerin İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümlerinde diyabet (şeker hastalığı) teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.