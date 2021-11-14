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Kadın - Aile Şeker fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay şeker fasulye tarifi
Kadın - Aile

Şeker fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay şeker fasulye tarifi

Lokum kıvamında şeker fasulye tarifi nasıl yapılır? İşte tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:27:00 - 2021-11-14 22:28:37
Şeker fasulye tarifi, nasıl yapılır? Kolay şeker fasulye tarifi

Farklı bir fasulye yemeği denemek ve tatmak isterseniz zeytinyağlı şeker fasulye tarifimizi denemelisiniz.

Malzemeler

  • 4 su bardağı kuru fasulye
  • 125 gram tereyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • İsteğe göre kurutulmuş kırmızı biber
  • Tuz
  • Damak zevkinize göre baharat. 

Yapılışı

Fasulyeleri bir gece önceden ıslıyoruz derin bir tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ilave ediyoruz. Ertesi gün fasulyemizi bir taşım kaynatıyoruz bu işlem sonunda fasulyemiz şişmiş ve yumuşamış oluyor. Daha sonra soğanı ve tereyağını tencereye alarak kısık ateşte kavuruyoruz. Soğan kavrulduktan sonra salçamızı da ilave ederek birkaç dakika daha kavuruyoruz. Ardından kaynattığımız fasulyemizi ekliyoruz 5 dakika daha kavuruyoruz ve suyunu ilave ediyoruz. Su miktarı fasulyenin cinsine göre değişebilir suyu isteğe göre ayarlayın. Ocağın altını kapatmadan önce biberlerimizi de tencereye alıyoruz. 5 dakika daha pişirdikten sonra kapatıyoruz püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. Yemeğe koyduğumuz su mutlaka kaynamış su olmalı ayrıca ben sıvı yağ kullanmadım tereyağıyla lokum gibi yumuşacık oluyor damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun..

 

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