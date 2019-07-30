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Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu

Hafta sonu İzmir, Manisa, Afyon, Aydın illerinden 134 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler, Büyükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ege Bölge Muaythai Şampiyonası’na Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:17
Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu

Hafta sonu İzmir, Manisa, Afyon, Aydın illerinden 134 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Gençler, Büyükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ege Bölge Muaythai Şampiyonası’na Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları damga vurdu.


Geçtiğimiz hafta sonu Muaythai Federasyonu Ege Bölge Başkanlığı Faaliyet Programı’nda yer alan Gençler, Büyükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ege Bölge Muaythai Şampiyonası,İzmir, Manisa, Afyon, Aydın illerinden 134 sporcunun katılımıyla İzmir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. İzmir İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de kulüpte eğitim gören 10 sporcu ile katıldı. İzmir, Afyon ve Aydın illerinden gelen ve birbirinden zorlu rakiplerini geçen Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada; Gürkan Yıldırım 1., Ömer Faruk Öksüz 1., Nur Fulya Gerek 1., Damla Dinçer 1., Betül Durmuş 1., Emine Gül Güner 1., Atakan Delikan 2., Sude Gülşen Mazlum 2., Ahmet -Batuhan Onkardeşler 2. ve Kader Seven 2. olarak kulüplerine büyük gurur ve sevinç yaşattı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün şampiyonada elde ettiği derecelerin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getirerek, başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Gençler, Büyükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ege Bölge Muaythai Şampiyonası’nda kulübümüz sporcularının elde ettiği başarı bizleri gururlandırmış ve son derece mutlu etmiştir. Şampiyonaya adeta Şehzadelerin damgasını vuran sporcularımızı, antrenörlerini ve kulübümüz yöneticilerini tebrik ediyor, elde ettikleri başarı nedeniyle kutluyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:17
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