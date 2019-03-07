Şehzadeler’den amatör spora 151 bin liralık nakdi yardım

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her yıl amatör spora artan oranda nakdi yardım yaptıklarını belirterek, 2018 yılında amatöre 151 bin TL’lik nakdi destek verdiklerini söyledi. Başkan Çelik, ayrıca amatör spor kulüplerinin yararlanacağı bir antrenman tesisini de gelecek dönemde hayata geçireceklerini duyurdu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, amatör spor kulüpleri ile Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erol Timur, Muay Thai Federasyon As Başkanı Şakir Bayramoğlu ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erol Timur,her zaman amatör sporun yanında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederek, “Kendilerine ve ekibine 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde başarılar diliyorum” dedi.

Amatör spor kulüpleri ile 5 yıl önce daha belediye başkan adayıyken bir araya geldiklerini ve istişarede bulunduklarını hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yaptığımız istişarelerde nakdi yardım yapılmasının sizler için daha iyi olacağını, malzeme bulduğunuzu söylemiştiniz. Biz de bunu uygun görmüştük. Bir ilk olarak Manisa’da nakdi yardımı biz başlatmıştık. O zaman bana ‘Para yardımı olur mu?’ diyenler olmuştu. Biz de demiştik ki onlara, ‘Fedakarlıklarla spor kulüplerimizi ayakta tutmaya çalışan arkadaşlarımızın hepsine güveniyoruz. Ceplerinden harcama yaparak kulüplerimizi yaşatan arkadaşlarımız için nakdi yardım daha anlamlı olacaktır.’ İşin gerçeği eğer biz olaya siyaseten başmış olsaydık; bugün yapacağımız yardım miktarı ile 2 kamyon malzemeyi yıkardık meydana, yanımıza da toplardık sporcu arkadaşlarımızı, çektirirdik kolilerin önünde fotoğraflar. Bu bize siyaseten daha puan getirirdi. Ama bizim bir politik beklentimiz yok. Bizim derdimiz; mahallelerde geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkan kulüplerimize gerçek anlamda katkıda bulunmak” dedi.

Amatör spor kulüplerine 2014 yılında 53 bin 500 TL, 2015 yılında 96 bin 900 TL, 2016 yılında 115 bin 500 TL ve 2017 yılında 145 bin 500 TL nakdi yardımda bulunduklarını hatırlatan Başkan Çelik, bu yıl ise151 bin 250 TLnakdi yardım yaptıklarını söyledi.

Başkan Çelik, amatör spor kulüplerine bir de tesis müjdesi verdi. Projenin adının amatör spor kulüpleri antrenman tesisleri olduğunu duyuran Başkan Çelik“Ahmet Bedevi Mahallemizde belediyemiz tahsisindeki 4 bin 62 metrekarelik alanda kuracağımız tesisimizde 2 bin 150 metrekarelik suni çim bir antrenman sahamız yer alacak. 180 metrekarelik hizmet binamızda ise 4 adet soyunma odası ve ofis yer alacak.Bu tesis kulüplerimizin antrenmanları için kullanılacak. Uygun olan zamanlarda da vatandaşlarımız ve gençlerimize hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Muay Thai Federasyon As Başkanı Şakir Bayramoğlu ise 8 yıldır federasyonun yönetim kurulunda olduğunu 5 yıldır Manisa’da gerçekleştirdikleri organizasyonlarda hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Sağ olsun Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik desteğini bizden hiç esirgemedi. İyi ki böyle bir belediye başkanınız var. Allah nasip ederse ileriki dönemlerde büyükşehir belediye başkanı olarak görmek isteriz. Her il ve ilçede keşke böyle belediye başkanları olsa”