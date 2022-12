Şehrin kalbinde yeşili sosyal yaşamla buluşturan Benesta Benleo Acıbadem’de lansmana özel fırsatlar başladı

İstanbul’un asırlık semti Acıbadem’de yapımı süren ve kaba inşaatının %70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de lansmana özel ayrıcalıklar başladı. Değerli lokasyonu, geniş yeşil alanları, incelikle bir araya getirilen mimari detayları ‘’Herşey Dahil Lüks’’ yaşam seçenekleri ile buluşturan Benesta Benleo Acıbadem, şehir merkezinde doğanın içinde yaşamak isteyen ailelere hitap ediyor.

Benesta Benleo Acıbadem, yüzde % 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği ile lansmana özel ayrıcalıklar sunuyor. 2+1 dairelerin 8.250.000 TL’den başladığı projede kişiye özel esnek ödeme planları bulunuyor.

Benesta Benleo Acıbadem’de Lüksün Birazı Olmaz, Hep Bir Fazlası olur.

Estetikle bütünleşmiş konforu merkezine alan ve yeşili sosyal yaşamla buluşturan Benesta Benleo Acıbadem, “Herşey Dahil Lüks” konseptinde tasarlandı. Yeşil ile çevrelenmiş bir doğanın içinde inşa edilen projede her dairede geniş kullanım alanına sahipbalkon, bahçe veya teras bulunuyor. 2+1’den 6+1’e kadar değişen daire tipleri; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks, teras bahçeli ve loft daireleriyle ile farklı yaşam seçeneklerini bir araya getiren Benesta Benleo Acıbadem’de daireler 3 metre tavan yüksekliğiyle ferahlık sunuyor. Sarayburnu’ndan Kalamış’a 180 derece deniz manzaralı loftları ve doğayla iç içe bahçe katları ile her sey dahil lüks’ kavramının ilk örneği olarak tasarlanan proje şehrin kalbi Acıbadem’de yepyeni bir yaşam seçeneği sunuyor.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker‘’ Yaşadığınız ev, gerçekten lüks mü, yoksa biraz mı? Sizi ‘Benesta Benleo Acıbadem ile tanıştıralım. 550 daireli ve her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projemiz lansman döneminde büyük ilgi görüyor. Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var. Dünya standartlarında geliştirdiğimiz ve hayatı özel kılan detaylarla tasarladığımız projemizi ‘Herşey Dahil Lüks’ konsepti ile bugün lansmana özel ayrıcalıklarla sunuyoruz. Teslimlerini ise 2024 Aralık ayında gerçekleştirmeye başlayacağız ‘’ dedi.

Deprem güvenliği açısından oldukça sağlam bir kaya platformu üzerinde inşa edilen Benesta Benleo Acıbadem’in tüm yapı güvenliği unsurları,son deprem yönetmeliği olarak kabul edilen 2019 düzenlemeleri esas alınarak planlandı. Özel ve uluslararası standartlarda cephe detayları, ses, ısı ve su izolasyonu gibi yüksek mühendislik gerektiren işlemler uluslararası dev projelere de imza atan Benesta vizyonunu Acıbadem’e taşıyor.

İstanbul’un iki yakasının birleşme noktasında, hayatın tam içinde…

Anadolu Yakası’nın Avrupa’ya en yakın merkezlerinden, yeşil dokusu ve sosyal yaşamıyla asırlık semti Acıbadem, Benesta Benleo Acıbadem’e ev sahipliği yapacak. İstanbul’un en temiz havasına sahip olan Çamlıca lokasyonuna komşu olan proje, oksijen deposu 200 dönüm büyüklüğündeki Gata Ormanı’na komşu lokasyonda ayrıcalıklı ve huzurlu bir yaşam sunuyor.

Anadolu Yakası’nda yeni bir adres oluşturacak olan Benesta Benleo Acıbadem, konumuyla eşsiz bir lokasyonda inşa ediliyor. Benesta BenLeo Acıbadem, her iki yakanın kapsamlı sağlık kuruluşlarına, köklü eğitim kurumlarına, renkli sosyal ve ticari hayatına dakikalarla ifade edilen komşu lokasyonda yer alıyor. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje; Çamlıca Kulesi, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi Anadolu Yakası’nın renkli adreslerine; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarına ve Boğaz hattına yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Projedeki sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Bu projede yeşil alana ve sosyal yaşama çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü 2 futbol sahası büyüklüğünü BenleoPark’a ayırdık ve önce parkın çizimleri tamamlandı. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta her yaş grubu için yirmiden fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz” diye konuştu.

Benleo Park, doğayla aranızdaki sınırları kaldırıyor

Öncelikli olarak, yeşil alan ve peyzaj planlaması ile tasarıma yön verilen projede 15 dönüm alanda benzersiz büyüklük ve özellikteki ödüllü Benleo Park tasarlandıktan sonra, projenin konsept planlaması ve vaziyet planı, park çevresine konumlandırıldı.

Benleo Park tasarlandıktan sonra çevresine seçkin çizgileriyle ve fonksiyonel faydayı gözeten mükemmeliyetçi mimari yaklaşımıyla bir yaşam konumlandırıldı. Proje, bu özelliğiyle dünya çapındaki mühendislik ilkelerimizi içeren örnek bir bir tasarım ve yaşam projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanında yükselen imza projeleriyle ve 9 farklı ülkede 80’i aşkın proje tecrübesiyle inşa edilen iki futbol sahası büyüklüğündeki Benleo Park içerisinde, biyolojik göl, kumsallı havuz ve güneşlenme terası ön plana çıkarken, yoga ve pilates alanları, zen bahçeleri, yürüyüş parkurları ile sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan her şey sunuluyor. Büyük ağaçların dikilebilmesi ve zengin bir yeşil örtü tasarlanması için otopark katlarından arındırılan ve tamamen doğal toprak zeminden oluşan Benleo Park, naturel bitkilerle yeşili kucaklıyor.

Benesta Benleo Acıbadem; her türlü olanak ve hizmete sahip güvenlikli bir yaşam alanı sunuyor. Hayatı özel kılan detaylarla tasarlanan park, sosyal kulüp, Açık hava sineması, resepsiyon ve lobi alanları projeye değer katıyor. Sosyal kulüpte gökyüzü ile buluşan temiz hava ve bol güneşlenme imkânı sağlayan havuzlar, çok fonksiyonlu SPA merkezi, çok kapsamlı spor salonu, Business Lounge, TV Odası, çocuk oyun alanları yer alıyor. Her metrekaresi birbirine titizlikle bağlanmış konut ve parkın yanında yaratılan sosyal hayatlı proje konsepti ve sadece yaşayanlara özel aktiviteler, bir tam günü keyif, güven ve konfor içerisinde evinizden uzaklaşmadan geçirmenizi sağlıyor. entegrasyonu, ailenin her bireyi için sayısız aktivite fırsatını ‘’Herşey Dahil Lüks’’ kriterleriyle sunuyor.

Herşey Dahil Lüks tanımına yepyeni bir yorum getiren dünya standartlarında ödüllü proje

Ülkemizin önde gelen tasarım ofislerinin mimari çözümleriyle ve Dünyanın en büyük uluslararası müteahhidleri arasında yer alan ESTA güvencesi ile şekillenen proje “daha önce benzeri yapılmamış mühendislik çözümleriyle” tamamlanıyor. Ödüllü birçok mimari grubun tasarımına destek verdiği Benesta Benleo Acıbadem, her metrekaresinde sunduğu iyi planlanmış fonksiyon zenginliğiyle ‘’Herşey Dahil Lüks’’ tanımına yeni bir yorum getiriyor.

İnce detaylarıyla rafine bir yaşamı milimetrik detayda mühendislik fonksiyonelleri ve yüksek teknoloji ile buluşturularak sağlıklı yaşam alanları tasarlanması amaçlanan proje adeta, yaş alan ve bir klasik gibi yaş aldıkça değerlenen mimari çizgilere sahip. ESTA’nın fonksiyonellik ilkesini mimarlık ve tasarım harikası yapılar geliştirme imzası ile ön plana çıkaran Benesta Benleo Acıbadem, sadece bulunduğu bölgeye değil şehre de yeni bir değer katacak.

Benesta Benleo Acıbadem projesi mükemmeliyetçi yaklaşımıyla;“European Property Awards 2021”EPA organizasyonu tarafından, karma kullanım kategorisinde, beş yıldızlı proje olarak ödüllendirilerek dünya çapında otoritelerden de tam not aldı.

Projenin çok özel konumuna dikkat çeken Roksana Diker, “Şehrin akciğerleri Gata Ormanı’na komşu, Çamlıca ve Avrupa Yakası’nın yanı başında, Avrasya Tüneli’ne 5 dakika mesafedeyiz. Yerlerin ve yönlerin kesişim noktasında çok özel bir lokasyonda konumlanmamız da bu projeyi çok ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor’’ dedi.

Dünyanın ilk 100 inşaat firmasından biri: Esta Construction

Türkiye’de Benesta markası ile markalı konut sektörüne yepyeni bir bakış açısı getiren Türkiye’nin global inşaat şirketi Esta Construction, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2022 listesinde 22 basamak birden yükselerek 93. sıraya yerleşti. Taahhüt şirketlerinin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alarak hazırlanan listeye göre Esta, böylece son 5 yılda 96 basamak birden yükselmiş oldu. Esta Construction; Rusya’da üç, Almanya’da, Romanya’da, Irak’ta ve Libya’da birer ofisi ile 17.500 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya çapındaki mühendislik bilgisi ve vizyonunu Benesta markası altında Türkiye’ye taşıyan Esta Construction, uluslararası deneyimi ve zamansız yapılar inşa etme ilkesi ile Türkiye’de üst düzey projeler inşa etmektedir. Kısa süre içerisinde alanında uluslararası tanınırlığa sahip olan Esta Construction, bünyesinde 15 farklı dil konuşulan, 1.700 mühendisin görev yaptığı 9 ülkede 80’i aşkın proje üreten dev bir organizasyon olarak göze çarpıyor.