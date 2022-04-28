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Spor Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı! Baba adı: Ali Koç
Spor

Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı! Baba adı: Ali Koç

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, şehir meydanında Fenerbahçe için hazırladıkları temsili mezarı paylaştı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler başta Fenerbahçeliler olmak üzere diğer takım taraftarlarını da kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 12:36:00 -
Şehrin göbeğinde Fenerbahçe mezarı! Baba adı: Ali Koç

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesine 1 puan kaldı. Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçı için satışa çıkan biletleri dakikalar içinde tüketti.

Kutlamalar başladı

Şehirde şampiyonluk kutlamaları erken başladı. Bazı taraftarlar ise ezeli rakipleri kızdıran paylaşımlar yaptı. Trabzon'da en dikkat çeken görüntü ise meydandan geldi. Bazı taraftarlar Fenerbahçe için temsili mezar yaptı. Paylaşılan bu görüntüler başta Fenerbahçeliler olmak üzere diğer takım taraftarlarını da kızdırdı. Sosyal medyada hayli tepki gösterildi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

 

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Yorumlar

www

yanlis olmus bana göre FBnin babasi yok FB yetim

Menderes akdağ

Üzücü şeyler bunlar fenerbahçe 80 milyonun takımı şampiyonu alkışlarız ama hakaret edenede cevabı veririm
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