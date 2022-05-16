Şehri kana bulayacaktı! Canlı bomba yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı canlı bomba, saldırı hazırlığındayken yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar El Mizhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.
Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne -sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı" belirlendi.
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.