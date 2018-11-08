Şehitlikte içki içenlere göz yuman CHP'ye şok!

Geçtiğimiz yıl Çanakkale Şehitliği’nde CHP’li 3 isim içki içmiş, skandal olay ardından CHP bu isimleri ihraç edeceğini duyurmuştu. O isimler arasında yer alan CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez’in hala ihraç edilmemesine tepki gösteren CHP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Natık Kemer partisinden istifa etti.



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında CHP'li 3 isim Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlenen Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içmiş, tepki alan skandal olay ardından CHP bu isimlerin ihraç edileceğini duyurmuştu.

Çanakkale Şehitliği'nde alkol alan bu isimler arasında CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez'in de bulunduğu öğrenilmişti. Ağustos 2017'den bu yana ihraç edilmesi beklenilen Murat Sönmez'in hala parti tarafından ihraç edilmediği ortaya çıktı.

Partisinden istifa etti

Bu duruma tepki gösteren CHP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Natık Kemer, Sönmez'in şehitlikte içki içen grupta olmasına rağmen Genel Merkezce hala ihraç edilmediğine tepki göstererek partiyi protesto etti. Kemer, CHP Bağcılar Meclis Üyeliği'nden istifa etti.

"Bu partide yer almayız"

Natık Kemer yağtığı istifa açıklamasında şunları söyledi: "CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez ve yönetimi mezhebe dayalı bir yapılandırmaya gittiğinden, belediye meclis üyeleriyle koordineli çalışmadığından dolayı partiyi iyi yönetememektedir. Genel Merkez de şehitlikte içki içen Murat Sönmez'i hala İlçe Başkanı olarak tutuyorsa biz bu partide yer almayız."