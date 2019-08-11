Şehitliklerde dua ve hüzün

Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları, dün sabahın erken saatlerinden itibaren Şehitliklere geldi. Şehit yakınları Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret eden şehit yakınları, kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir’in kabrinde, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.