Şehitlerin ismi uzayda parlıyor: MSB'den Dumlupınar teşekkürü!

Milli Savunma Bakanlığı, tarihimizin en acı deniz kazalarından biri olan TCG Dumlupınar faciasının şehitlerini anmak adına uzayda atılan o dev adımı yeniden gündeme taşıdı. Bakanlık, Türk asıllı bilim insanı Muazzez Kumrucu-Lohmiller’in bu anlamlı vefasına teşekkür etmek amacıyla Boston Başkonsolosluğu’nda özel bir tören düzenledi.

NASA'DAKİ TÜRK BİLİM İNSANININ BÜYÜK VEFASI

NASA bünyesindeki Küçük Gezegen Merkezi’nde görev yapan Muazzez Kumrucu-Lohmiller, 2003 yılında keşfedilen bir asteroide "Dumlupınar" ismini vererek 81 deniz şehidimizin ismini gökyüzüne kazımıştı. MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu girişimin şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına paha biçilemez bir değer taşıdığını vurguladı.

DENİZ KUVVETLERİNDEN ANI PLAKETİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Boston’da düzenlenen törende, Vaşington Deniz Ataşesi Albay Sabri Haluk Orhon, Kumrucu-Lohmiller ile bir araya geldi. Türk bilim insanına, sergilediği bu milli duruş ve vefa nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Anı Plaketi takdim edildi.

"UZAYDA ÖLÜMSÜZLEŞTİLER"

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Aziz şehitlerimiz için Dumlupınar ismini uzayda ölümsüzleştiren Muazzez Kumrucu-Lohmiller’e teşekkürlerimizi sunuyoruz." 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı’nda batan gemimizde şehit düşen denizcilerimiz, artık bir asteroidin adında sonsuza dek yaşayacak.