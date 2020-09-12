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Aktüel Şehitlerimizi uğurluyoruz
Aktüel

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:28:26 -
Şehitlerimizi uğurluyoruz

ESKİŞEHİR (AA) - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Uyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi'ndeki babası Sabri ve annesi Hatice Uyar'ın yaşadığı evin avlusuna getirildi.

Burada, alınan helallikten sonra İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptığı duanın ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına getirildi.

Bu sırada şehidin babası Sabri ve annesi Hatice Uyar, kardeşleri Kahramanmaraş'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar, sözleşmeli er olan Özgür Uyar, eşi Pınar ve 1 yaşındaki çocuğu Sabri Mete Uyar, kendileri için ayrılan alana geçti.

Bir süre sonra şehidin tabutunun yanına gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar, yanındaki 1 yaşındaki oğlunu işaret ederek "Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker o da asker olacak." dedi.

Şehidin naaşı, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, askeri ve mülki erkanın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu.

Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi, askeri törenin tamamlanmasını müteakip, törene katılan protokol üyelerinin ve şehit yakınlarının omuzlarında mezarlığa götürülerek defnedildi.

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