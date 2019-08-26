Şehitlerimiz dualarla uğurlandı Hakkari, Sinop ve Trabzon'da şehit düşen Mehmetçikler, memleketlerinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Haber Merkezi Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin döşediği bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer Sinop’ta, Diyarbakır Dicle’de şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi Trabzon’da, şehit polis Ali Uçar da Antakya’da dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer’in Türk bayrağına sarılı naaşı önce ilçe merkezindeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından İsmail Bey Camii’ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gezer’in naaşı ilçe kabristanlığında defnedildi. Öte yandan; zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi 23 yaşındaki Ali Uçar’ın cenazesi Antakya Şehitliğine defnedildi. Zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan diğer Özel Harekatçı Akın Çelebi ise memleketi Trabzon’da toprağa verildi.

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