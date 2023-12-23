Şehitler için siyasilerden taziye mesajları

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizin şehit düşmesinin üzüntüsünü yaşarken, bir acı haber daha geldi. Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üsse sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 askerimiz şehit düştü.

ADALET BAKANI TUNÇ: ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN

Şehit olan askerlerimiz için siyasiler peş peşe taziye mesajı yayımladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun."

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CHP LİDERİ ÖZEL: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: EVLATLARIMIZIN MEKANLARI CENNET OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Dün akşam yüreğimize düşen ateşe, bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık... Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda, 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik... Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Evlatlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız! Duyması gereken kim varsa duysun: Varlığım Türk varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene!"

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

YENİDEN REFAH PARTİSİ LİDERİ FATİH ERBAKAN

Fatih Erbakan: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun.."

MEMLEKET PARTİSİ LİDERİ MUHARREM İNCE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan alçak teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"



GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifa dilerim. Şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun."