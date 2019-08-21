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Şehitler için 15 bin kilometre gidecekler

Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Harp Malülleri ve Şehitler Derneği başkanının mektubunu 15 bin kilometre yol kat ederek 24 ülke büyükelçiliklerine ulaştırmak için motorlarını Kuzey Afrika’ya sürecek.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
Şehitler için 15 bin kilometre gidecekler

Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Harp Malülleri ve Şehitler Derneği başkanının mektubunu 15 bin kilometre yol kat ederek 24 ülke büyükelçiliklerine ulaştırmak için motorlarını Kuzey Afrika’ya sürecek.


Daha önce de birçok ülkeye motosikletiyle giden Kayseri Motosiklet Kulübü Kurucu Başkanı Mustafa Özdemir, bu sefer şehitlerimiz için bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkıyor. Harp Malülleri ve Şehitler Derneği Başkanının mektubunu toplamda 15 bin kilometre yol giderek, 24 ülkede büyükelçiliklere ulaştıracaklarını söyleyen Özdemir, terörün her ülkede aynı acıyı verdiğini anlatmak için yola çıkacaklarını söyledi. Yapacakları turu anlamlandırmak adına şehitlerimiz için farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Özdemir, “Afrika rotasını seçme sebebimiz, daha önceden 2016 yılında motosikletçiler tarafından dünyanın tepesi olarak bilinen North Cup’a gitmeyi hayal ediyordum. Daha sonra bu hayalimi gerçekleştirmek için araştırmalar yaptım ve yola çıkmak istedim. Bu turumu da anlamlandırmak istedim ve ne yapabilirim diye düşünürken, şehitlerimiz adına bu geziyi yapalım istedim. Terörün dilinin, dininin ırkının olmadığını, her ülkede aynı şartlarda acı verdiğini, ülkemizde de şehitlerimiz olduğunu, bu acının sadece şehit aile ve yakınlarına değil hepimizin yüreğini dağladığını ve bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla yurt dışındaki soydaşlarımızı, motosikletçilerimizi ziyaret ederek, onlarla birlikte bu acıyı paylaşmak istedik. Daha önceki gezimizin adı ‘Erciyes to North Cup’dı, bu projeye de Kuzey Afrika’nın en yüksek dağlarının adını koyarak ‘Erciyes to Atlas’ olarak koyduk. Harp Malülleri ve Şehitler Derneği başkanımızın mektubunu 24 ülkede ve yaklaşık 25 günde 15 bin kilometre yol yaparak büyükelçiliklerimize göndereceğiz ve oralarda şehitlerimizin ruhunu şad edip Fatiha okuyacağız” dedi.


Motosikletçi Yusuf Şentürk ise, amaçlarının Türk Bayrağını her yerde dalgalandırma olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;


“Mustafa ağabeyin yurt dışı ve benim de 16 yıllık motosiklet tecrübemi birleştirerek, şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için yola çıktık. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri utandırmasın. Biz burada Türk’ün sesini ve Türk’ün bayrağını her yerde bireysel olarak da dalgalandırabileceğini göstermek istiyoruz. Ancak bu projeye beklediğimiz desteği göremedik. Biz devlet büyüklerimizden, yerel belediyelerimizden bu farkındalık projesinde bizlerden manevi olarak desteklerini esirgememelerini istiyoruz”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:46
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