Şehitler 4’üncü yılında unutulmadı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, 4 yıl önceteröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucu şehit olan 3 asker için mevlit okutuldu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, 4 yıl önceteröristlerin döşediği EYP’nin patlaması sonucu şehit olan 3 asker için mevlit okutuldu.

15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl’ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü sınırlarında zırhlı aracın geçiş yaptığı sırada terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından yoladöşenen EYP infilak ettirilmesi sonucu, 3 asker şehit olmuştu, 6 askerde yaralanmıştı.

4 yıl geçen hain tuzakta şehit olanlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından unutulmadı. Komutanlıkta şehit askerler için mevlit programı düzenlendi. İlçe protokolü, jandarma personeli, korucu, gazi ve şehit ailelerinin katıldığı mevlitte Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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