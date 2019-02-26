Şehitkamil’in basketbol takımları, gruplarda Gaziantep’i temsil edecek

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 ve U16 Basketbol Takımları, Gaziantep’i grup şampiyonlarında temsil edecek.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 Sezonu Altyapı Faaliyet Programında yer alan ve 5-9 Mart 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecek olan U16 Erkekler Kategorisi ve 19-23 Mart 2019 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan U18 Erkekler Kategorisi 4. Grup Şampiyonalarında Gazi şehri temsil edecek.Liglerin bitmesine kısa bir süre kala puan cetvelindeki yeri ile grup şampiyonalarına katılmayı garantileyen yeşil-siyahlı dev adamlar, bu platformda da başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye Basketbol Federasyonun prestijli alt yapı organizasyonlarından biri olan Anadolu Şampiyonasına katılmayı hedefliyorlar.

Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 ve U16 Kategorisi Antrenörü Cuma Ağcabay, Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetlerinde sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda yürüdüklerini söyledi. Tecrübeli Antrenör Ağcabay, 4. Grup Şampiyonları öncesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2018-2019 sezonu altyapı faaliyetleri ilimizde farklı kategorilerde heyecan dolu müsabakalara sahne olmaya devam ediyor. Şu anda birçok farklı kategoride fikstürlertamamlanmak üzere.Sezon başında özellikle U18 ve U16 erkekler kategorilerinde önce grup ardından da Anadolu Şampiyonalarına katılmayı hedeflemiştik. Şu anda hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz ve bu durum bizleri oldukça mutlu ediyor. Umarım Gazi şehrimizi temsil edeceğimiz bölgesel şampiyonadan da başarıyla ayrılırız. Elde edilen başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum.”

Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 Basketbol Takımında forma giyen sporculardan Semih Külte,yeşil-siyahlı kulüp çatısı altında basketbol adına kurdukları tüm hayalleri gerçekleştirdiklerini belirterek kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na tüm takım arkadaşları adına teşekkür etti. Sporcu Külte, grup şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, “Mücadele ettiğimiz ligde parke üzerine iyi bir oyun yansıtarak grup şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında basketbol adına tüm hayallerimizi gerçekleştiriyoruz.Kulübümüz bizlere bir çok imkan sunuyor. Şehitkamil çatısı altında yarışmaktan oldukça mutluyuz. Bizlere sunulan tüm güzel imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.