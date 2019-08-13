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Şehitkamil’de temizlik ve hijyen konusuna sıfır taviz

Kurban Bayramı süresince temizlik ve hijyen konusunda yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Ağustos 2019 Salı 14:14
Şehitkamil’de temizlik ve hijyen konusuna sıfır taviz

Kurban Bayramı süresince temizlik ve hijyen konusunda yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için önlemlerini Kurban Bayramı öncesi alan Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı süresince de temizlik ve hijyen konusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Temizlik ve hijyen konusunda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek adına Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalışıyor.


Birçok faaliyet aynı anda yürütülüyor


Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde ortalama toplanan çöp miktarı 700 ton iken, bu oran kurbanlıkların kesilmesine bağlı olarak bayramın birinci günü bin 700 tona yükseldi. Bayramın ikinci günü ise bin 400 ton çöp toplandı. Artan çöp miktarına karşın ekipler, yoğun mesai temposunda çalışıyor. Çöp toplama faaliyetinin yanı sıra ana yollar yıkanıyor, çöp konteynerleri de ilaçla yıkanarak dezenfekte ediliyor.


Vatandaş memnun


Vatandaşlar, gösterilen hassasiyet dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Gerekli çalışmanın itinayla yapıldığını ifade eden vatandaşlar, yürütülen faaliyetlerden duyulan memnuniyeti anlattı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:14
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