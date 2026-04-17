Şehitkamil'de okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Şehitkamil Belediyesi, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir önlem planını hayata geçirdi. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan uygulamada, zabıta ve güvenlik ekipleri okul önlerinde hazır bulunarak olası risklere karşı önlem alıyor. Velilerin ve vatandaşların içini rahatlatan bu uygulama, kısa sürede büyük takdir topladı. Okul çevrelerinde devriye gezen ekipler, hem güvenliği sağlıyor hem de öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmelerine katkı sunuyor.



İLÇE GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şehitkamil Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirdiği bu uygulama ile birlikte, ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, sadece belirli bölgelerde değil, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarının çevresinde aktif olarak görev yapıyor. Aynı zamanda şüpheli durumlara karşı hızlı müdahale imkânı da sağlanarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

HER ÇOCUK KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Lütfen güle oynaya okullarınıza gidin. Belediyemiz zabıta ve güvenlik ekipleri ile gerekli çalışmalarımızı yaptık. Tüm okulların önünde artık nöbetteyiz. Şehitkamil’deki her çocuk kendi çocuğum gibidir. Onların güven ve huzuru benim için her şeyden önce gelir” dedi.



EĞİTİMCİLER VE VELİLERDEN TAM NOT

Başkan Yılmaz, toplumun tüm kesimlerine de çağrıda bulunarak, çocukların güvenliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Alınan önlemlerin sadece bugüne yönelik değil, sürdürülebilir bir güvenlik anlayışının parçası olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşların da bu süreçte destek vermesinin önemine dikkat çekti. Veliler ve okul idarecileri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediyesi’ne teşekkür etti. Özellikle son dönemde yaşanan olayların ardından böyle bir adımın atılmasının kendilerini rahatlattığını belirten veliler, çocuklarını artık daha güvenli bir şekilde okula gönderdiklerini ifade etti.