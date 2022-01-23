Şehitkâmil Belediyesi arsa satacak
Mülkiyeti Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’ne ait olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( c ) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazın ihalesi 09/02/2022 Çarşamba günü saat 14:30’da Belediyenin Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpek Yolu Üzeri) Meclis Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya Vakıfbank TR220001500158007261186649 ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah., Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 100,00TL karşılığında İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden (Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) temin edebilirler.
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